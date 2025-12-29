Легкие блюда: что приготовить на Новый год 1 29.12.2025, 15:40

Несколько рекомендаций.

На праздничный стол к Новому году 2026, который будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, следует выбирать блюда, соответствующие ее характеру — изящные, легкие, сбалансированные и эстетически оформленные. Ниже приведены рекомендации по меню для встречи года, пишет сайт телеканала «Прямий».

Что приготовить на Новый год-2026

Овощные блюда

Салаты:

Греческий салат – с помидорами, огурцами, оливками, фетой и зеленью.

Теплый салат с баклажанами – добавьте помидоры, перец и ароматные травы.

Салат «Гранатовый браслет» — с курицей, грибами, черносливом и зернами граната.

Курица под шубой — замена традиционной сельди в шубе.

Грузинский салат «Глехурад» — с орехами, овощами и зеленью.

Овощные гарниры:

Запеченные овощи (кабачки, брокколи, морковь) с травами.

Овощные блюда на пару или гриль.

Легкие закуски

Канапе с разными начинками:

Сыр и виноград.

Курица и авокадо.

Индейка с овощами.

Тарталетки:

Творожная начинка.

Курица или индейка с овощами.

Рулетики:

Из кабачков, начиненных творогом и зеленью.

Из лаваша с курицей, салатом и соусом.

Сырное ассорти:

Различные виды сыра, включая мягкие и выдержанные.

Основные блюда

Мясо:

Запеченный кролик с овощами.

Куриные окорочка в медово-горчичном соусе.

Куриная лазанья с овощами.

Жюльен с курицей и грибами.

Холод из курицы.

Рыба и морепродукты:

Если вы все же планируете добавить рыбные блюда, выбирайте легкие варианты, например слабосоленый лосось.

Десерты

Легкие десерты:

Фруктовый салат с медом и орехами.

Желе из свежих фруктов.

Сырковый торт или чизкейк.

Напитки:

Домашние лимонады с зеленым чаем или мятой.

Легкие алкогольные коктейли на основе белого вина.

Декор и сервировка

Блюда можно украсить зеленью (укроп, петрушка, базилик) и сервировать в форме змеи.

Используйте посуду с зелеными или деревянными элементами.

Такой стол поможет создать атмосферу уюта и гармонии, а также задобрить символ года.

