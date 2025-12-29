Легкие блюда: что приготовить на Новый год

Легкие блюда: что приготовить на Новый год1
- 29.12.2025, 15:40
Несколько рекомендаций.
На праздничный стол к Новому году 2026, который будет проходить под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, следует выбирать блюда, соответствующие ее характеру — изящные, легкие, сбалансированные и эстетически оформленные. Ниже приведены рекомендации по меню для встречи года, пишет сайт телеканала «Прямий».
Что приготовить на Новый год-2026
Овощные блюда
Салаты:
Греческий салат – с помидорами, огурцами, оливками, фетой и зеленью.
Теплый салат с баклажанами – добавьте помидоры, перец и ароматные травы.
Салат «Гранатовый браслет» — с курицей, грибами, черносливом и зернами граната.
Курица под шубой — замена традиционной сельди в шубе.
Грузинский салат «Глехурад» — с орехами, овощами и зеленью.
Овощные гарниры:
Запеченные овощи (кабачки, брокколи, морковь) с травами.
Овощные блюда на пару или гриль.
Легкие закуски
Канапе с разными начинками:
Сыр и виноград.
Курица и авокадо.
Индейка с овощами.
Тарталетки:
Творожная начинка.
Курица или индейка с овощами.
Рулетики:
Из кабачков, начиненных творогом и зеленью.
Из лаваша с курицей, салатом и соусом.
Сырное ассорти:
Различные виды сыра, включая мягкие и выдержанные.
Основные блюда
Мясо:
Запеченный кролик с овощами.
Куриные окорочка в медово-горчичном соусе.
Куриная лазанья с овощами.
Жюльен с курицей и грибами.
Холод из курицы.
Рыба и морепродукты:
Если вы все же планируете добавить рыбные блюда, выбирайте легкие варианты, например слабосоленый лосось.
Десерты
Легкие десерты:
Фруктовый салат с медом и орехами.
Желе из свежих фруктов.
Сырковый торт или чизкейк.
Напитки:
Домашние лимонады с зеленым чаем или мятой.
Легкие алкогольные коктейли на основе белого вина.
Декор и сервировка
Блюда можно украсить зеленью (укроп, петрушка, базилик) и сервировать в форме змеи.
Используйте посуду с зелеными или деревянными элементами.
Такой стол поможет создать атмосферу уюта и гармонии, а также задобрить символ года.