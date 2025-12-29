CNN: Главные выводы по итогам встречи Зеленского и Трампа 2 29.12.2025, 15:34

3,102

Фото: Getty Images

Важны детали.

Президент США Дональд Трамп продолжил демонстрировать сравнительно благожелательное отношение к позициям Москвы, однако на этот раз, в отличие от предыдущих встреч, публично похвалил президента Украины Владимира Зеленского и выразил уверенность, что мир может быть достигнут в обозримом будущем.

Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает CNN, подводя итоги встречи Зеленского и Трампа, которая состоялась в воскресенье во Флориде.

По итогам более чем трёхчасовых переговоров ни одна из сторон не заявила о существенном прорыве в мирном процессе по прекращению войны России против Украины. Оба лидера подчеркнули, что переговоры остаются сложными и потребуют дополнительного времени.

Одним из ключевых выводов встречи, по версии автора материала, стало то, что война либо завершится, либо рискует затянуться на неопределённый срок.

Трамп не называл конкретных дедлайнов окончания войны, однако дал понять, что на фоне активных переговоров с участием его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера нынешний момент может быть наиболее подходящим для прекращения боевых действий.

Ещё один вывод, на который обращает внимание CNN, заключается в том, что Владимир Путин физически отсутствовал на переговорах, но его фигура постоянно присутствовала в контексте обсуждений.

Российский диктатор не участвовал во встрече, однако Трамп провёл с ним телефонный разговор до переговоров с Зеленским и заявил о намерении созвониться с Путиным вновь после их завершения.

Третьим важным выводом встречи, по мнению автора публикации, стали так называемые «последние 10 процентов».

Накануне переговоров Владимир Зеленский заявил, что 90 процентов положений мирного плана уже согласованы — цифру, ранее озвученную американскими официальными лицами. После встречи президент Украины подтвердил эту оценку.

Именно оставшиеся 10 процентов оказались наиболее сложными для урегулирования. Среди ключевых камней преткновения — судьба Запорожской атомной электростанции и территориальный вопрос. При этом Трамп допустил, что Украине, возможно, стоит рассмотреть территориальные уступки уже сейчас.

