Путин разрешил себе, депутатам и чиновникам не отчитываться о доходах 4 29.12.2025, 15:53

Контроль за финансами станет закрытым для общества.

Президент России Владимир Путин снял с себя, госслужащих и депутатов обязанность ежегодно декларировать доходы и имущество. Соответствующие законы были подписаны 28 декабря. Их приняли за 2,5 недели. Согласно поправкам, с 2026 года декларации будут требоваться только при поступлении на госслужбу, назначении на новую должность, переводе в другой орган власти и включении в федеральный кадровый резерв. Также отчитываться от доходах придется при совершении сделок на сумму, превышающую трехлетний заработок семьи. Это может быть покупка квартиры, акций или криптовалюты. Кроме того, декларации должны будут подавать те чиновники и должностные лица, которые собираются участвовать в выборах, пишет The Moscow Times.

Также Путин отменил обязательную публикацию деклараций в интернете. Это требование было упразднено в 2022 году, но тогда говорилось, что оно не будет действовать лишь во время войны с Украиной. Один из авторов поправок, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев называл ежегодную подачу деклараций «архаичной системой», утверждая, что отмена этого обязательства «поможет повысить эффективность борьбы с коррупцией». Коллега депутата единоросс Дмитрий Вяткин жаловался, что сейчас представителей власти заставляют отчитываться «на потеху публике».

Обязанность ежегодно декларировать доходы была введена для чиновников и депутатов в 1995 году. Теперь следить за их финансовым состоянием будет закрытая государственная система «Посейдон», куда начнут поступать сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах должностных лиц от банков и госорганов. Доступ к ней получат только Федеральная служба охраны (ФСО) и администрация президента. Силовики будут вправе запрашивать данные при необходимости.

Еще один подписанный закон разрешает Путину назначать чиновников без антикоррупционных фильтров. Прежде бывшим госслужащим в течение двух лет после увольнения нужно было получать согласие комиссии по урегулированию конфликта интересов для работы в организациях, которыми они управляли.

Доступ к Единому государственному реестру недвижимости Путин закрыл еще в июле 2022 года. С тех пор данные оттуда могут получить только собственники такого имущества, их супруги, а также сотрудники госорганов и нотариусы. Остальным выписка предоставляется лишь с согласия владельца недвижимости.

