В Беларуси резко вырос рынок новых авто, но с нюансами
- 29.12.2025, 16:05
Структура импорта изменилась вопреки заявленным целям регулирования.
Автомобильная ассоциация «БАА» подвела предварительные итоги 2025 года и представила анализ динамики рынка новых легковых автомобилей после вступления в силу изменений в законодательстве об утилизационном сборе (постановление Совета министров №50 от 28 января 2025 года), пишет Onlíner.
— Предполагалось, что принятые меры направлены на защиту интересов производителей Союзного государства (Беларуси и России) и стимулирование покупки автомобилей, произведенных на его территории, путем выравнивания условий с российским рынком. Однако данные за 11 месяцев 2025 года демонстрируют сложную и неоднозначную картину, которая требует профессионального обсуждения, — отметили в БАА.
Если сравнивать период с января по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого, 2024, года, то картина получается следующая:
общий рынок (производство + импорт юрлицами) вырос на 38% — с 43 тыс. до 59,5 тыс. автомобилей;
при этом, несмотря на заявленные цели, доля новых автомобилей из стран ЕАЭС на общем рынке Беларуси снизилась с 71% до 64%. В абсолютном выражении импорт авто из-за пределов ЕАЭС вырос на 69% — с 12,6 тыс. до 21,3 тыс. автомобилей;
доля российских национальных брендов (ВАЗ, УАЗ) на рынке сократилась с 21% до 18%;
доля китайских марок, импортируемых из России, резко упала с 7% до 2% рынка;
доля автомобилей СЗАО «БелДжи» на внутреннем рынке сократилась с 50% до 44%, хотя объем производства вырос;
при этом наблюдался взрывной рост импорта физическими лицами. Так, импорт новых авто в этой категории вырос в 3 раза: с 4,2 тыс. до 12,5 тыс. автомобилей, а их доля в общем импорте увеличилась с 15,7% до 27,5%.
— Представленная статистика ставит ряд вопросов об эффективности принятых мер. В частности, возникает противоречие между заявленной целью поддержки производителей Союзного государства и фактическим снижением их совокупной рыночной доли в условиях растущего рынка, — говорят в БАА.
Эксперты делают вывод, что кардинальное изменение структуры импорта — рост доли физлиц и смещение каналов ввоза — может указывать на то, что регуляторные меры, возможно, не достигли целевого объекта воздействия, а лишь перенаправили рыночные потоки.
Подробный итоговый анализ ситуации эксперты БАА представят в конце января.