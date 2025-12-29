В Беларуси резко вырос рынок новых авто, но с нюансами 29.12.2025, 16:05

Структура импорта изменилась вопреки заявленным целям регулирования.

Автомобильная ассоциация «БАА» подвела предварительные итоги 2025 года и представила анализ динамики рынка новых легковых автомобилей после вступления в силу изменений в законодательстве об утилизационном сборе (постановление Совета министров №50 от 28 января 2025 года), пишет Onlíner.

— Предполагалось, что принятые меры направлены на защиту интересов производителей Союзного государства (Беларуси и России) и стимулирование покупки автомобилей, произведенных на его территории, путем выравнивания условий с российским рынком. Однако данные за 11 месяцев 2025 года демонстрируют сложную и неоднозначную картину, которая требует профессионального обсуждения, — отметили в БАА.

Если сравнивать период с января по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого, 2024, года, то картина получается следующая:

общий рынок (производство + импорт юрлицами) вырос на 38% — с 43 тыс. до 59,5 тыс. автомобилей;

при этом, несмотря на заявленные цели, доля новых автомобилей из стран ЕАЭС на общем рынке Беларуси снизилась с 71% до 64%. В абсолютном выражении импорт авто из-за пределов ЕАЭС вырос на 69% — с 12,6 тыс. до 21,3 тыс. автомобилей;

доля российских национальных брендов (ВАЗ, УАЗ) на рынке сократилась с 21% до 18%;

доля китайских марок, импортируемых из России, резко упала с 7% до 2% рынка;

доля автомобилей СЗАО «БелДжи» на внутреннем рынке сократилась с 50% до 44%, хотя объем производства вырос;

при этом наблюдался взрывной рост импорта физическими лицами. Так, импорт новых авто в этой категории вырос в 3 раза: с 4,2 тыс. до 12,5 тыс. автомобилей, а их доля в общем импорте увеличилась с 15,7% до 27,5%.

— Представленная статистика ставит ряд вопросов об эффективности принятых мер. В частности, возникает противоречие между заявленной целью поддержки производителей Союзного государства и фактическим снижением их совокупной рыночной доли в условиях растущего рынка, — говорят в БАА.

Эксперты делают вывод, что кардинальное изменение структуры импорта — рост доли физлиц и смещение каналов ввоза — может указывать на то, что регуляторные меры, возможно, не достигли целевого объекта воздействия, а лишь перенаправили рыночные потоки.

Подробный итоговый анализ ситуации эксперты БАА представят в конце января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com