В окружении Залужного прокомментировали слухи о его отставке 29.12.2025, 16:16

Валерий Залужный

Фото: Getty Images

Речь идет о посте посла Украины в Великобритании.

Информация о якобы намерении экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного покинуть пост посла Украины в Великобритании, которая распространилась ранее в СМИ, не соответствует действительности. Об этом изданию «РБК-Украина» сказала медиасоветница Залужного Оксана Тороп.

«Как всегда неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании», - сказала она.

Слухи об увольнении Залужного - что известно

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники, близкие к Офису президента сообщали, что Валерий Залужный готовится покинуть пост посла Украины в Великобритании, и может объявить об этом решении уже в начале января.

Отмечалось, что Залужный сообщал о своем желании президенту Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, тогда обсуждались различные должности - от премьера до главы Офиса президента. Также, по информации источников, Залужный некоторое время задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но пока решений по этому поводу нет.

