NYT: Главной задачей Зеленского было не допустить срыва переговоров

Фото: Getty Images

Трамп отказался от жестких сроков достижения мирного соглашения.

Новые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом прошли без существенного прогресса по ключевым вопросам, но для Украины это уже считается победой, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Главной задачей Зеленского было не допустить срыва переговоров, учитывая прошлогодние трудности с поддержкой США. По итогам встречи Трамп заявил о готовности продолжать участие в переговорах и отказался от жестких сроков достижения мирного соглашения, ранее обозначавшихся на День благодарения и Рождество. «У меня нет дедлайнов. Моя цель — положить конец войне», — подчеркнул он.

Важным для Киева стало то, что Трамп не поддержал максималистские требования Москвы, хотя перед встречей он говорил с Путиным. Ранее подобные вмешательства Кремля срывали украинские планы по переговорам.

Зеленский отметил, что проект мирного плана готов на 90%, а США и европейские союзники почти согласовали меры безопасности для предотвращения дальнейшей российской агрессии. Среди нерешенных вопросов остаются судьба украинских территорий на востоке страны и российская оккупация атомной электростанции.

Присутствие европейских лидеров на переговорах по телефону также стало позитивным сигналом. Их участие в будущих встречах в США может усилить позицию Украины и избежать повторения прошлых недоразумений.

Трамп подчеркнул, что решение территориальных вопросов «продвигается с трудом» и пока «не достигнуто окончательное соглашение». Тем не менее, готовность американской стороны к новой встрече в следующем месяце, возможно с участием европейских лидеров, воспринимается как шаг вперед для Украины, позволяющий поддерживать диалог и укреплять международную поддержку.

