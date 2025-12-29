Минимальная зарплата в Польше превысит $1 300 8 29.12.2025, 16:42

1,532

Повышение вступит в силу с 1 января.

С 1 января 2026 года минимальная месячная заработная плата в Польше вырастет на 140 злотых до 4806 злотых брутто. После уплаты налогов и социальных взносов «на руки» сотрудник получит около 3605 злотых, пишет MOST.

Почасовая ставка увеличится на 90 грошей до 31,40 злотого брутто.

Предполагается, что это будет единственное повышение минимальной заработной платы в 2026 году, что противоречит практике последних лет, когда эта сумма увеличивалась дважды: с 1 января и с 1 июля.

Ожидается, что минимальная зарплата составит 50,5–51% от прогнозируемого среднего показателя по стране.

