Под Борисовом мужчина объявил об ограблении магазина 4 29.12.2025, 16:51

Нетрезвый сельчанин потребовал водку и хлеб, не собираясь платить.

Под Борисовом сельчанин зашел в магазин и объявил, что планирует его ограбить. Он потребовал алкоголя и хлеба, а после дожидался на ступеньках милицию, которую сам попросил вызвать, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Нетрезвый 51-летний житель деревни Иканы Борисовского района пришел в местный магазин и потребовал от продавца отдать ему бутылку водки, сигарет и хлеба. Платить не собирался — заявил, что это ограбление.

Он же и настоял, чтобы женщина вызвала милицию — испуганная работница так и поступила.

«Сам же фигурант в ожидании приезда правоохранителей на ступеньках магазина стал распивать алкоголь. Там его и задержали», — рассказали в УВД.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

