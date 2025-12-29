Под Борисовом мужчина объявил об ограблении магазина

Под Борисовом мужчина объявил об ограблении магазина4
- 29.12.2025, 16:51
Нетрезвый сельчанин потребовал водку и хлеб, не собираясь платить.
Под Борисовом сельчанин зашел в магазин и объявил, что планирует его ограбить. Он потребовал алкоголя и хлеба, а после дожидался на ступеньках милицию, которую сам попросил вызвать, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Нетрезвый 51-летний житель деревни Иканы Борисовского района пришел в местный магазин и потребовал от продавца отдать ему бутылку водки, сигарет и хлеба. Платить не собирался — заявил, что это ограбление.
Он же и настоял, чтобы женщина вызвала милицию — испуганная работница так и поступила.
«Сам же фигурант в ожидании приезда правоохранителей на ступеньках магазина стал распивать алкоголь. Там его и задержали», — рассказали в УВД.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.