закрыть
29 декабря 2025, понедельник, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один украинский FPV-дрон уничтожил сразу семерых российских оккупантов

3
  • 29.12.2025, 16:59
  • 1,918
Один украинский FPV-дрон уничтожил сразу семерых российских оккупантов

Видеофакт.

В сети опубликовано видео, демонстрирующее одну из самых результативных атак украинских дронов-камикадзе за последнее время.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на кадрах видно, как FPV-дрон залетает в блиндаж и поражает семерых оккупантов.

Атаку выполнили операторы известного подразделения аэроразведки и ударных дронов «Птахи Мадяра», которые регулярно публикуют видеодоказательства эффективного применения беспилотников на фронте.

Такие удары по местам сосредоточения живой силы врага значительно снижают его боевые возможности и в очередной раз подтверждают высокую эффективность FPV-дронов как одного из ключевых инструментов современной войны.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин