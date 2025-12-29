Один украинский FPV-дрон уничтожил сразу семерых российских оккупантов

Один украинский FPV-дрон уничтожил сразу семерых российских оккупантов3
- 29.12.2025, 16:59
- 1,918
Видеофакт.
В сети опубликовано видео, демонстрирующее одну из самых результативных атак украинских дронов-камикадзе за последнее время.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на кадрах видно, как FPV-дрон залетает в блиндаж и поражает семерых оккупантов.
Атаку выполнили операторы известного подразделения аэроразведки и ударных дронов «Птахи Мадяра», которые регулярно публикуют видеодоказательства эффективного применения беспилотников на фронте.
Такие удары по местам сосредоточения живой силы врага значительно снижают его боевые возможности и в очередной раз подтверждают высокую эффективность FPV-дронов как одного из ключевых инструментов современной войны.