Известный боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии 1 29.12.2025, 17:36

Энтони Джошуа

Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира находился в автомобиле, врезавшемся в фуру.

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в серьезную автокатастрофу в нигерийском Макуне. В результате аварии два человека погибли, а самого боксера госпитализировали в местную больницу с незначительными травмами.

Об этом информирует Punch Newspaper. Джошуа, который прибыл на родину своих родителей после боя с Джеком Пола, находился в джипе марки Lexus. Автомобиль сопровождал еще один внедорожник Pajero.

Во время движения Lexus, в котором находился 36-летний британец, врезался в стоящую на месте фуру. Столкновение произошло на оживленном участке автомагистрали Лагос-Ибадан. Известно о двух погибших. Сам боксер только чудом остался жив, получив лишь незначительные травмы, и был доставлен в больницу.

Джошуа находился на пассажирском сидении за водителем. На снимках видно, что спортсмен сидит в авто в одних шортах, а его окружают осколки разбитого стекла и металла. Также можно заметить, что Энтони с трудом покидает разбитую машину, корчась от боли.

