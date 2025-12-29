закрыть
29 декабря 2025, понедельник, 17:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии

1
  • 29.12.2025, 17:36
  • 1,208
Известный боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии
Энтони Джошуа
Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира находился в автомобиле, врезавшемся в фуру.

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в серьезную автокатастрофу в нигерийском Макуне. В результате аварии два человека погибли, а самого боксера госпитализировали в местную больницу с незначительными травмами.

Об этом информирует Punch Newspaper. Джошуа, который прибыл на родину своих родителей после боя с Джеком Пола, находился в джипе марки Lexus. Автомобиль сопровождал еще один внедорожник Pajero.

Во время движения Lexus, в котором находился 36-летний британец, врезался в стоящую на месте фуру. Столкновение произошло на оживленном участке автомагистрали Лагос-Ибадан. Известно о двух погибших. Сам боксер только чудом остался жив, получив лишь незначительные травмы, и был доставлен в больницу.

Джошуа находился на пассажирском сидении за водителем. На снимках видно, что спортсмен сидит в авто в одних шортах, а его окружают осколки разбитого стекла и металла. Также можно заметить, что Энтони с трудом покидает разбитую машину, корчась от боли.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин