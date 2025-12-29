Лукашенко снова проиграл войну с «тунеядцами» 1 29.12.2025, 17:38

Фото: bortnikau.livejournal.com

Несмотря на давление режима, их становится больше.

Число занятых в белорусской экономике в ноябре 2025 года сократилось на 2,4 тыс. человек, составив 4154,2 тыс. Как сообщает Белстат, это первый спад занятости с сентября, когда показатель снизился на 5,2 тысячи человек.

После роста в октябре на 5,6 тыс. человек, ноябрьский спад стал вторым за последние три месяца. Однако в годовом выражении ситуация остается положительной: по сравнению с ноябрем 2024 года число работающих увеличилось на 33,7 тыс. человек (с 4120,5 тыс.).

Снижение числа занятых в экономике совпало с падением средней зарплаты, которая в ноябре сократилась на Br54,9 до Br2703,7.

