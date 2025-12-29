FT: Зеленский пытается удержать Трампа на стороне Украины

FT: Зеленский пытается удержать Трампа на стороне Украины1
Главная задача — не допустить, чтобы США встали на сторону Москвы.
Пока украинские и российские войска продолжают ожесточенные бои в Донбасе, за кулисами разворачивается не менее важное противостояние — борьба Киева и Москвы за влияние на позицию президента США Дональда Трампа. Формально речь идет о поиске путей прекращения войны, но на практике переговоры сводятся к тому, чтобы продемонстрировать Вашингтону, кто препятствует миру, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что президенты Украины и России якобы готовы «заключить сделку» и что переговоры находятся на финальной стадии. Однако прямого диалога между Киевом и Москвой фактически нет: обе стороны ведут параллельные консультации с США, стремясь избежать давления или наказаний со стороны Вашингтона.
В Европе и Украине убеждены, что Путин не готов к компромиссу и по-прежнему настаивает на максималистских требованиях, включая передачу оставшихся под контролем Киева территорий Донбаса. На фоне военных неудач Кремль, по мнению западных дипломатов, делает ставку на переговоры и благосклонность Трампа.
Главная задача президента Украины Владимира Зеленского — не допустить, чтобы США встали на сторону Москвы. Это дается непросто, в течение года Трамп несколько раз публично критиковал украинского лидера, после чего Киев и его европейские союзники были вынуждены срочно корректировать позицию.
Украина активно ведет «челночную дипломатию», демонстрируя готовность к компромиссам. В частности, Киев допускал идею демилитаризованной зоны в Донбасе при условии зеркального отвода российских войск — предложение, которое на Западе расценили как тактический ход, а не реальную уступку.
Несмотря на дипломатические усилия, уверенности в поддержке США у Киева нет. Европейские столицы считают, что только отказ России от мирной формулы сможет показать, кто на самом деле блокирует прекращение войны. Однако, как признают дипломаты, Трампа еще предстоит в этом убедить.