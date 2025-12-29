Режиссер Джеймс Кэмерон создал целую вымышленную планету 29.12.2025, 18:13

Актер Джек Чемпион провел там треть своей жизни.

21-летний актер Джек Чемпион, сыгравший Спайдера во вселенной «Аватар», рассказал о многолетней работе над франшизой режиссера Джеймса Кэмерона, пишет журнал Men’s Health (перевод — сайт Charter97.org).

Чемпион провел на съемках «Аватара» более трети своей жизни. Он присоединился к проекту еще подростком и снимался сразу в нескольких частях саги, включая сцены для будущих фильмов. По его словам, работа над эпопеей стала не только актерским, но и личным взрослением. Режиссера Джеймса Кэмерона он описывает как наставника с «отцовской энергией», который сопровождал его в ключевые годы становления.

Подготовка к роли Спайдера потребовала серьезной физической нагрузки: актер годами тренировался, занимался паркуром, стрельбой из лука, ножевым боем и поддерживал «пандорскую» форму — подвижную и выносливую. Каждый съемочный день начинался с нескольких часов грима, а сцены часто снимались в холодных студиях и под водой, что требовало высокой выносливости.

Чемпион отмечает, что атмосфера на площадке была поддерживающей: партнеры по фильму, включая Сигурни Уивер, Зои Салдану и Сэма Уортингтона, помогли ему адаптироваться к работе в масштабном проекте без давления и иерархии.

Актер признается, что работа над «Аватаром» научила его дисциплине и стойкости, а полученный опыт, по его словам, стал фундаментом для будущих ролей за пределами фантастической саги.

