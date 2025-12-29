В Тегеране вспыхнули массовые протесты

В Тегеране вспыхнули массовые протесты4
- 29.12.2025, 18:19
- 2,136
Тысячи людей вышли на улицы на фоне обвала национальной валюты.
В иранской столице торговцы и владельцы магазинов блокируют улицы и протестуют. Сегодня они также закрыли свои лавки и призвали иранцев присоединяться к забастовке, сообщает BILD.
Главной причиной недовольства стал обвал иранской валюты. 28 декабря курс риала упал до рекордного минимума — 1,42 млн за доллар США. Из-за инфляции сильно растут цены на товары повседневного спроса. Цены на продукты питания выросли за год на 72%, на лекарства — на 50%.
Протестующие в своих лозунгах требовали возвращения шаха. По сообщениям с места, к забастовке присоединилась часть тегеранского базара.
'تجمع اعتراضی در بازار مبل یافتآباد تهران، ۸ دی ۱۴۰۴'#Iran #Tehran pic.twitter.com/B4BR2f7CWx— Vahid Online (@Vahid) December 29, 2025
Режим применил против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Заместитель министра внутренних дел Али Акбар Пурджамшидиан в лучшем пропагандистском стиле объясняет колебания валюты психологическими причинами и призывает население к бдительности, терпению и сотрудничеству — мол, не следует поддаваться на наущения врага. Кроме того, иранские власти заявили, что будут преследовать каждого, кто выходит на улицы.
«Того, кто проигнорирует эти предупреждения, компетентным органам следует последовательно преследовать и наказывать», — предостерег глава судебной власти Голямхосейн Мохсени Эджеи.
ویدیوی دریافتی از مردم معترض در حال عبور از 'خیابان فردوسی تهران، سر منوچهری'— Vahid Online (@Vahid) December 29, 2025
۸ دی ۱۴۰۴#Iran #Tehran pic.twitter.com/SFcdrABBG7