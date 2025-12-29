В Минске с аукциона продали «полкомнаты» и почти 11 «квадратов» в коммуналке 2 29.12.2025, 18:44

Что это за сделки?

Когда квартира одна, а собственников у нее — как горошин в стручке, это почти всегда нехорошо. Особенно если кто-то из многочисленных владельцев грозится продать свою долю или не признает коммунальной «кабалы». Рано или поздно по счетам платить все равно придется — правда, уже метрами, пишет Onlíner.

Казалось бы, ну какой прок от покупки четвертинки в трешке или комнаты в шестикомнатной квартире? Но смысл в этом, как показывает практика аукционов, есть.

— Покупка долей в жилье с аукциона вызывает живой интерес, что сказывается на росте итоговой суммы продажи, — отмечают в РУП «Институт недвижимости и оценки», который является организатором аукциона.

Весной 2025-го, например, с аукциона выкупили ¼ квартиры по улице Ванеева, 10 (Партизанский район).

Торги за метры в трешке общей площадью 61,1 «квадрата» в доме, построенном в 1966 году, были не первыми. Стартовая цена, уже сниженная за время предыдущих попыток продажи на 40%, равнялась 16 020 рублям ($5440 в эквиваленте). Шаг торгов составлял 5%, или 801 рубль. Победитель выкупил лот за 22 428 рублей ($7616 по курсу).

Номинально новый собственник приобрел ¼ квартиры, то есть чуть больше 15 «квадратов». Оставшиеся метры в квартире принадлежат государству (63/100 долей), а также другому собственнику (12/100 долей).

Однако жилая площадь трешки по техпаспорту обозначена так: комната на 11,5 «квадрата» и две комнаты по 17,2 «квадрата». Как в этих комнатах найти свои 15 квадратных метров? Проблема в том, что они «разбросаны» по всей площади трешки: не только жилой, но и общей. Другими словами, приобретая четвертинку в трешке, покупатель получил, условно говоря, полкомнаты и понемножку «квадратов» от других помещений: кухни, коридора, санузла.

Почему так? У этой трешки есть большой и неудобный минус: в квартире доли не выделены как комнаты. Это значит, что у каждого владельца есть доля не в жилой, а в общей собственности. Определять, какая конкретно часть недвижимости кому принадлежит, должны сами хозяева.

Кстати, покупатель внес организатору аукциона еще и 9% от итоговой суммы лота как вознаграждение за проведение торгов, то есть еще 2018 рублей ($685 в эквиваленте). В итоге 15 «квадратов» с хвостиком, определить территориальное положение которых в трешке затруднительно, обошлись новому владельцу в $8301.

В октябре этого года нашелся покупатель и на 7/50 долей в шестикомнатной коммуналке Минска по улице Пуховичская, 5 (Октябрьский район). Общий метраж классической коммунальной квартиры — 103 «квадрата».

С аукциона ушла ее часть — комната в 10,84 квадратных метра, принадлежавшая собственнику, не платившему за ЖКУ.

Цена на повторных торгах стартовала с 33 155 рублей ($11260 в эквиваленте) — с момента предыдущего аукциона недвижимость подешевела на 5%. Шаг торгов составлял 5% — 1657 рублей (около $570 по курсу).

В итоге победитель заплатил за комнату 34 812 рублей (почти $12 тысяч в эквиваленте), а также 9% от этой суммы (1300 рублей, или $1075 по курсу) устроителям аукциона.

