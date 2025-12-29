Дроны ВСУ уничтожили колонну оккупантов на квадроциклах

Дроны ВСУ уничтожили колонну оккупантов на квадроциклах1
- 29.12.2025, 18:52
Атака российских войск захлебнулась.
Операторы дронов батальона беспилотных систем «Legion» 33-й отдельной механизированной бригады поразили колонну квадроциклов, на которой оккупанты пытались прорваться по дороге к Владимировке.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», военные РФ попытались переправить колонну техники через реку Казенный Торец, но эта попытка закончилась для рашистов полным фиаско.
В результате ударов беспилотников ликвидировано 4 захватчика и уничтожено 5 квадроциклов.
Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.