29 декабря 2025, понедельник, 19:27
Дроны ВСУ уничтожили колонну оккупантов на квадроциклах

1
  • 29.12.2025, 18:52
Атака российских войск захлебнулась.

Операторы дронов батальона беспилотных систем «Legion» 33-й отдельной механизированной бригады поразили колонну квадроциклов, на которой оккупанты пытались прорваться по дороге к Владимировке.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», военные РФ попытались переправить колонну техники через реку Казенный Торец, но эта попытка закончилась для рашистов полным фиаско.

В результате ударов беспилотников ликвидировано 4 захватчика и уничтожено 5 квадроциклов.

Кадрами боевой работы бойцы поделились в своем телеграм-канале.

Мнение

Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Леонид Невзлин