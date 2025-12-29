NI: США усиливают давление на Венесуэлу 3 29.12.2025, 18:59

Вашингтон пытается не допустить роста влияния Китая и России в регионе.

США наращивают давление на режим Николаса Мадуро, объявив его правительство «иностранной террористической организацией» и усилив меры против экспорта венесуэльской нефти. Президент США Дональд Трамп обвинил Каракас в использовании нефтяных доходов для финансирования преступной деятельности и заявил, что Мадуро было бы «разумно» уйти в отставку, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне ужесточения санкций Россия и Китай публично поддержали Венесуэлу. Москва пообещала «полную поддержку» в ответ на действия Вашингтона, а Пекин назвал их нарушением международного права. Однако пока эта поддержка носит в основном политический характер и не сопровождается масштабной финансовой или военной помощью.

Эксперты предупреждают, что эскалация в Карибском регионе несет риски. С сентября США наносят удары по предполагаемым судам наркоконтрабандистов у побережья Венесуэлы, что уже привело к десяткам жертв. При этом Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, критически зависит от танкерных поставок для поддержания экономики.

Аналитики считают, что одной конфронтации недостаточно. Чтобы изолировать Мадуро, не усилив влияние Китая и России, Вашингтону необходима более комплексная стратегия. Она должна включать координацию с латиноамериканскими союзниками, инвестиции в альтернативные энергетические проекты и развитие экспорта СПГ, чтобы снизить глобальную зависимость от венесуэльской нефти.

Кроме того, США могут сочетать давление с гуманитарным взаимодействием — поддержкой проектов в сфере продовольствия и инфраструктуры, а также неформальными контактами с окружением Мадуро. Такой подход, по мнению экспертов, способен создать условия для мирного политического перехода и снизить риски геополитического усиления Пекина и Москвы в регионе.

