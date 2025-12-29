TIME: Январь нужно воспринимать как время «радикального отдыха» 29.12.2025, 19:16

Иногда рост начинается с паузы.

Традиция начинать новый год с жестких целей, диет и походов в спортзал может идти вразрез с биологией человека. Эксперты все чаще говорят, что в январе нам нужен не рывок к самосовершенствованию, а полноценный отдых, пишет журнал TIME.

Зима — самый темный и холодный период года, когда сама природа замедляется. Недостаток солнечного света приводит к повышенной выработке мелатонина — гормона сна, из-за чего мы чувствуем усталость. Исследование медицинского университета «Шарите» в Берлине (2023) показало, что зимой люди спят в среднем на час дольше, а фаза глубокого сна увеличивается примерно на 30 минут. Искусственное освещение частично компенсирует нехватку света, но может негативно влиять на настроение, сон и сердечно-сосудистую систему.

Специалисты предлагают воспринимать январь как время «радикального отдыха»: замедлиться, снизить нагрузку и дать организму восстановиться. Такой подход, вопреки ожиданиям, может повысить продуктивность в долгосрочной перспективе и снизить риск выгорания.

В качестве практических шагов рекомендуется начать с простого утреннего ритуала: больше естественного света, меньше телефона, спокойные занятия — чтение, письмо, медитация или короткая прогулка. Вечером — ограничить экраны, отдавая предпочтение книгам, теплой ванне или дыхательным практикам.

Особое внимание предлагается уделять «уютному» образу жизни в духе скандинавии: мягкий свет, комфортный дом, рукоделие и простые радости. Исследования показывают, что занятия вроде вязания помогают снизить стресс и стабилизировать нервную систему.

