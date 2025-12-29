Трамп снова поговорил с Путиным 10 29.12.2025, 19:24

Разговор касался Украины.

Президент США Дональд Трамп провел новый разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в Х.

«Президент Трамп провел позитивный телефонный разговор с Путиным по Украине», - написала Левитт.

Напомним, это второй разговор Трампа и Путина за последние два дня. В частности вчера Трамп звонил диктатору перед тем как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

