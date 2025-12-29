В Жодино выставили на продажу настоящий тепловоз

В Жодино выставили на продажу настоящий тепловоз3
- 29.12.2025, 19:28
- 1,714
Машина прошла ремонт и полностью готова к эксплуатации.
На площадке частных объявлений Kufar появилось предложение купить маневровый тепловоз, заметило издание Blizko.by.
Речь идет о тепловозе модели ТГМ23Б с серийным номером 2765, который находится в Жодино. В объявлении отмечается, что машина прошла текущий ремонт и полностью готова к эксплуатации.
На кабине сохранилась табличка, из которой следует, что тепловоз был закреплен за ООО «РБУ № 2» в деревне Углы Борисовского района — крупным бетонным заводом. Фото этого тепловоза можно увидеть в одном из интервью с генеральным директором предприятия, где он снят на разгрузочной эстакаде.
Стоимость техники составляет 205 тысяч рублей, что по курсу Нацбанка соответствует примерно 70,4 тысячам долларов США.
Подобную технику и раньше неоднократно продавали в Беларуси с аукционов.