29 декабря 2025, понедельник, 20:58
Архив новостей
В Жодино выставили на продажу настоящий тепловоз

3
  • 29.12.2025, 19:28
  • 1,714
Иллюстрационное фото

Машина прошла ремонт и полностью готова к эксплуатации.

На площадке частных объявлений Kufar появилось предложение купить маневровый тепловоз, заметило издание Blizko.by.

Речь идет о тепловозе модели ТГМ23Б с серийным номером 2765, который находится в Жодино. В объявлении отмечается, что машина прошла текущий ремонт и полностью готова к эксплуатации.

На кабине сохранилась табличка, из которой следует, что тепловоз был закреплен за ООО «РБУ № 2» в деревне Углы Борисовского района — крупным бетонным заводом. Фото этого тепловоза можно увидеть в одном из интервью с генеральным директором предприятия, где он снят на разгрузочной эстакаде.

Стоимость техники составляет 205 тысяч рублей, что по курсу Нацбанка соответствует примерно 70,4 тысячам долларов США.

Подобную технику и раньше неоднократно продавали в Беларуси с аукционов.

