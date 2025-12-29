Мелони: Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется 1 29.12.2025, 19:38

Джорджия Мелони

Правительство Италии окончательно одобрило 12-й пакет военной помощи Киеву.

29 декабря правительство Италии во главе с премьером Джорджей Мелони одобрил последний указ в рамках подготовки передачи Украине 12-го пакета военной помощи.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa.

Указ, который является уже 11-м продлением итальянской помощи Украине, был одобрен правительством — несмотря на противодействие правой партии Лига (ее представители давно протестуют против этого), написали журналисты.

Сама премьер Мелони, в свою очередь, заявила, что «Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что 12-й пакет военной помощи Италии Украине будет сосредоточен на боеприпасах и ракетах для системы противовоздушной обороны SAMP/T.

