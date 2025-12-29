Forbes: Бейонсе стала пятым музыкантом-миллиардером 29.12.2025, 19:43

1,142

Новый статус певицы связывают с прошлогодним кантри-альбомом Cowboy Carter.

Бейонсе вошла в список музыкантов с состоянием более миллиарда долларов, став пятой артисткой, которая достигла этого уровня. Об этом сообщает Forbes.

Новый статус певицы связывают с прошлогодним кантри-альбомом Cowboy Carter и одноименным туром, который в 2025 году стал одним из самых кассовых. Выручка от продажи билетов превысила $400 миллионов, а дополнительно около $50 миллионов принес мерч.

Полный контроль над продакшеном через собственную компанию Parkwood Entertainment позволил Бейонсе получить более высокие прибыльные маржи. По оценкам, в 2025 году ее доход до уплаты налогов составил $148 миллионов, что обеспечило ей третье место среди самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

По данным Forbes, в списке миллиардеров сейчас 22 артиста, среди которых пятеро музыкантов. В этот перечень, кроме Бейонсе, вошли Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.

Бейонсе (Жизель Ноулз-Картер) – американская певица и автор песен в жанре R&B. Издание Rolling Stone включило ее в перечень величайших вокалисток всех времен.

Артистка имеет многочисленные награды, среди которых 32 премии "Грэмми", 26 MTV Video Music Awards, 24 NAACP Image Awards, 35 BET Awards и 17 Soul Train Music Awards. Журнал Time отметил Бейонсе в списке 100 женщин, которые повлияли на XXI век.

К самым успешным композициям певицы относятся Crazy in Love, Baby Boy, Irreplaceable, If I Were a Boy, Halo, Single Ladies (Put a Ring on It) и Run the World (Girls).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com