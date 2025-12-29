Лукашенко утвердил очередные изменения для индивидуальных предпринимателей 1 29.12.2025, 19:51

3,620

Детали.

Для индивидуальных предпринимателей вводят очередные новшества — Александр Лукашенко подписал специальный закон, который касается их работы, передает «Зеркало».

В Минэкономики ранее поясняли, что нынешние изменения связаны с другими корректировками для ИП — сокращением списка видов деятельности, которыми им можно заниматься.

«Документом осуществлена корректировка 26 законов в различных сферах правоотношений, в том числе трех кодексов, — сообщает пресс-служба Лукашенко. — Конкретизируется круг физических лиц, которым адресованы нормативные предписания: либо все граждане, либо только лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, либо только граждане-предприниматели».

При этом преференции, которые раньше были предусмотрены для микропредприятий, теперь будут действовать и на организации с численностью до 50 человек.

В Минэкономики ранее сообщали, что если ИП захочет перерегистрироваться в упрощенном формате в коммерческую организацию, то к ней перейдут его права и обязанности.

Ранее чиновники с 1 октября прошлого года прекратили регистрацию ИП по отдельным видам деятельности. При этом некоторым из действующих предпринимателей нужно до конца 2025-го либо перейти в юрлицо, либо закрыться.

К примеру, чиновники убрали из перечня видов деятельности, которыми и в 2026 году смогут заниматься ИП, оптовую торговлю. Розничная в этом списке осталась. Также проредили виды деятельности в строительстве. Оставили в том числе электромонтажные, санитарно-технические, изоляционные, штукатурные, столярные, плотницкие, малярные и стекольные работы. А еще — монтаж и установку прочего инженерного оборудования, устройство покрытий пола и облицовку стен. Есть также пункты «прочие отделочные работы» и «прочие специальные строительные работы».

С 2026 года для индивидуальных предпринимателей будут отменены некоторые виды деятельности, связанные с растениеводством, грузоперевозками и вспомогательными финансовыми услугами (кроме страхования).

