Украинские дроны уничтожили артсистему Д-74, которую РФ могла получить от КНДР 29.12.2025, 20:23

Видео.

Украинские военные уничтожили редкий образец артиллерии армии РФ, который, вероятно, имеет северокорейское происхождение.

Об этом рассказал военнослужащий 413 полка «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ, эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, во время одной из боевых операций операторы БПЛА обнаружили и поразили 122-мм пушку корпусной артиллерии Д-74. Особенность этого случая заключается в том, что такие артсистемы формально не находились на складах хранения Вооруженных сил РФ.

«Д-74 производились аж в 1950-хх годах, а затем активно поставлялись в страны коммунистического блока», - говорит Киричевский.

Версия о «неучтенных запасах» в России не исключается, однако более вероятным выглядит вариант поставки из КНДР, где эти системы до сих пор находятся на вооружении. Ведь ранее российская армия уже применяла северокорейские копии 122-мм боеприпасов, которые, по имеющейся информации, РФ самостоятельно не производит.

Ключевой характеристикой Д-74 является дальность стрельбы до 23,9 км, что существенно превышает возможности распространенной в армии РФ пушки Д-30, которая имеет максимальную дальность до 16 км. Это позволяет противнику размещать артсистему глубже от линии боевого соприкосновения.

Боевая масса Д-74 составляет около 5,5 тонны, темп стрельбы - 6-7 выстрелов в минуту, обслуга - до 10 человек.

«Появление Д-74 «родом» из 1950-хх годов у россиян с осени 2024 года, на самом деле независимо от источника поставок - прямой индикатор острого истощения артиллерийских запасов РФ», - отмечает военный.

На фоне потерь более 35 тысяч артиллерийских систем любые внешние поставки становятся для Кремля критически важными. Уничтожение таких редких образцов углубляет проблемы российской армии в артиллерийском компоненте.

