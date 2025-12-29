закрыть
29 декабря 2025, понедельник, 20:59
Премьер Польши: Заявление об участии США в гарантиях безопасности — это успех

  • 29.12.2025, 20:53
Премьер Польши: Заявление об участии США в гарантиях безопасности — это успех

Но до завершения переговоров еще далеко.

Исход войны в Украине будет зависеть от сохранения единства Запада и Киева. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«Заявление об участии США в гарантиях безопасности — это успех. Но до завершения переговоров еще далеко», — написал премьер Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи во Флориде затронули тему гарантий безопасности для Киева. Так, украинский лидер выступил за предоставление таких гарантий со стороны Штатов сроком до 50 лет, отмечая, что война длится уже почти 15. По его словам, американский президент сообщил, что подумает над просьбой.

