Стали известны место и время прощания с Никитой Мелкозеровым 1 29.12.2025, 21:21

Прощание с белорусским журналистом пройдет 30 декабря в Варшаве.

Прощание с белорусским блогером Никитой Мелкозеровым пройдет днем 30 декабря в Варшаве. Его друг Александр Ивулин в сторис в Instagram назвал точное место и время мероприятия, попросив не приходить заранее, не приносить искусственные цветы и не вести съемку.

«Прощание с Никитой состоится 30 декабря с 12.00 до 15.00. Место: Fosa 19a, 02−768, Варшава.

Не нужно приходить заранее. Просьба, если вы хотите принести цветы, берите живые, а не искусственные. Более важная просьба: не проводить фото/видеосъемку в помещении для прощания. Будет охрана», — написал Александр Ивулин.

Напомним, Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря. Об этом в соцсетях сообщили близкие журналиста.

Никите Мелкозерову было 37 лет. Он начинал карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина», который в Беларуси признан экстремистским. Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца».

В Варшаве 23 декабря провели вскрытие тела журналиста. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны через несколько месяцев.

