Сырский: Россияне не могут спокойно заходить в Покровск 29.12.2025, 21:32

1,186

Все подступы к городу под контролем ВСУ.

Несмотря на заявления российской пропаганды, войска противника не достигли полной цели в Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «24 каналу».

По его словам, враг контролирует только часть города.

«Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под нашим контролем, под контролем действий наших дронов», - отметил Сырский.

Также в районе Покровска, по его словам, оборону держат украинские подразделения беспилотных сил – дронные бригады и полки.

«Раздаются призывы, что «все пропало», «надо выходить, спасать», «это глупо». Вопрос в том, куда уходить? В чистое поле, а дальше отступать, искать следующий город, населенные пункты, которые враг тоже будет сравнивать с землей? Такую агломерацию трудно разрушить», - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Россияне направляют до 50% всех авиабомб именно в этом направлении, пытаясь сравнять с землей многоэтажки, где могут работать снайперы и операторы БПЛА, говорит Сырский.

«С другой стороны, понятно, что оккупанты несут потери и не могут так продвигаться, как они бы хотели. Поэтому эта борьба продолжается», - говорит он.

Ежедневные штурмы врага в районах Мирнограда и Гришиного пока приносят оккупантам только большие потери без территориальных завоеваний, добавил он.

