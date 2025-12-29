Белорусские футболисты едут в Европу
Кто и куда может перебраться.
Полузащитник минского «Динамо» Никита Демченко близок к переходу в португальскую «Визелу», выступающую во втором по силе дивизионе страны.
Об этом сообщает «Точка» со ссылкой на телеграм-канал «Ухо».
После 15 туров чемпионата «Визела» набрала 24 очка и занимает позицию в верхней части турнирной таблицы. От лидера первенства – «Маритиму» – команду отделяют 9 баллов, а от третьего места, на котором располагается «Академику Визеу», – 2 очка.
В сезоне Betera-высшей лиги – 2025 Демченко стал серебряным призером чемпионата вместе с минским «Динамо».
В активе хавбека 21 матч, в которых он отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Отметим, что во втором португальском дивизионе уже есть белорусское представительство.
В «Порту Б» играет форвард Трофим Мельниченко, который также переходил из столичного «Динамо».
Полузащитник Макс Эбонг официально стал игроком софийского ЦСКА.
Футболист перешел в болгарский клуб из казахстанской «Астаны», выступающей в высшем дивизионе.
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, соглашение с 26-летним Эбонгом рассчитано на три года.
Макс защищал цвета «Астаны» с 2020 года. За это время он провел за команду 125 матчей во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 21 результативной передачей.
Отметим, что в 2024 году игрок был признан лучшим футболистом страны.
В составе софийского ЦСКА уже выступает еще один представитель Беларуси – вратарь Федор Лапоухов.
После 19 туров чемпионата Болгарии команда занимает пятое место в турнирной таблице.