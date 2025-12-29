Трамп об «ударах» Украины по резиденции Путина: Ничего не знаю

Трамп об «ударах» Украины по резиденции Путина: Ничего не знаю4
Президент США опроверг заявления Лаврова и Ушакова.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские заявления об ударе беспилотников по резиденции Путина
«Ничего не знаю, только что об этом услышал. Если это так, то очень жаль», — сказал Трамп журналистам.
Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что после телефонного разговора с Путиным Трамп был «шокирован и возмущен» его сообщением об ударе по его резиденции и якобы сказал: «Cлава богу, мы не дали Киеву «Томагавки».