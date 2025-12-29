закрыть
29 декабря 2025, понедельник, 22:31
Трамп об «ударах» Украины по резиденции Путина: Ничего не знаю

4
  • 29.12.2025, 21:50
  • 3,304
Трамп об «ударах» Украины по резиденции Путина: Ничего не знаю

Президент США опроверг заявления Лаврова и Ушакова.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские заявления об ударе беспилотников по резиденции Путина

«Ничего не знаю, только что об этом услышал. Если это так, то очень жаль», — сказал Трамп журналистам.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что после телефонного разговора с Путиным Трамп был «шокирован и возмущен» его сообщением об ударе по его резиденции и якобы сказал: «Cлава богу, мы не дали Киеву «Томагавки».

