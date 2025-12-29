закрыть
29 декабря 2025, понедельник
В Беларуси водолаз искал утонувшие в реке смарт-часы

  • 29.12.2025, 22:01
В Беларуси водолаз искал утонувшие в реке смарт-часы

И нашел.

В Беларуси вызвали водолаза на поиски утонувших в реке смарт-часов. Подробности рассказали в ОСВОД Беларуси.

Водолаза вызвали на поиски в Каменецкий район. Так, милиция направила запрос о поисках в реке Лесная украденных смарт-часов, стоивших около 2000 белорусских рублей.

Водолазу Брестской спасательной станции ОСВОД №2 потребовалось всего 20 минут, чтобы найти в ледяной воде девайс.

– После нахождения находку сразу передали сотрудникам милиции, - прокомментировали в ОСВОД.

