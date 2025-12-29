Зеленский и Мерц обсудили итоги переговоров в Мар-а-Лаго 29.12.2025, 22:05

Президент Украины провел телефонный разговор с канцлером Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которого обсудил результаты переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщили в понедельник, 29 декабря, на сайте главы Украины.

В публикации указано, что Зеленский рассказал Мерцу «об основных акцентах, которые были расставлены (в ходе переговоров - Ред.), и ключевых вопросах». Президент Украины также поблагодарил канцлера ФРГ за советы и постоянную координацию.

Как отметили в пресс-службе Зеленского, вместе с Мерцем он также обсудил «российский фейк о якобы причастности Украины к ударам по резиденции российского правителя». «По словам Владимира Зеленского, Украина делает все, чтобы мир был, а России нужно перестать креативить на тему, как воевать и начать думать о том, как вернуть безопасность. Украина предоставила все предложения», - указано в публикации.

За несколько часов до разговора украинского президента с Мерцем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров рассказал на своей странице в X о телефонном звонке между Зеленским и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

«Ключевой момент – координация дальнейших контактов и следующих шагов. Работа интенсивная и содержательная: мы продолжаем консультации и прорабатываем пункты документов практически ежедневно», - написал он. Умеров также отметил «постоянный контакт с европейскими советниками по нацбезопасности» и договоренности «о следующих встречах в ближайшем будущем».

