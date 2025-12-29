Вдова Василя Быкова попала в реанимацию
У Ирины Быковой перелом бедра и инфаркт.
Вдова писателя Василя Быкова, Ирина Быкова, попала в реанимацию с переломом бедра и инфарктом, сообщает «Радыё Свабода».
По данным «Радыё Свабода», 28 декабря подруга приехала к 98-летней Ирине Михайловне Быковой в квартиру на улице Танковой в Минске и увидела ее в состоянии, которое требовало медицинской помощи.
Вызвали скорую помощь. Медики определили, что у вдова писателя, скорее всего, перелом и необходима срочная госпитализация.
Ирину Быкову доставили в 6-ю травматологическую клинику, где подтвердился перелом бедра. Затем ей поставили также диагноз «инфаркт». Сейчас Ирина Михайловна находится в реанимации, но остается в сознании.
13 января ей должно исполниться 99 лет.
Ирина Михайловна печатала на машинке произведения Быкова, когда он был еще мало кому известным автором — и продолжала это делать долгие годы. «Мертвым не больно», «Сотников», «Знак беды» — напечатаны ею.