29 декабря 2025, понедельник, 23:01
Вдова Василя Быкова попала в реанимацию

  • 29.12.2025, 22:40
Ирина Быкова
Фото: svaboda.org

У Ирины Быковой перелом бедра и инфаркт.

Вдова писателя Василя Быкова, Ирина Быкова, попала в реанимацию с переломом бедра и инфарктом, сообщает «Радыё Свабода».

По данным «Радыё Свабода», 28 декабря подруга приехала к 98-летней Ирине Михайловне Быковой в квартиру на улице Танковой в Минске и увидела ее в состоянии, которое требовало медицинской помощи.

Вызвали скорую помощь. Медики определили, что у вдова писателя, скорее всего, перелом и необходима срочная госпитализация.

Ирину Быкову доставили в 6-ю травматологическую клинику, где подтвердился перелом бедра. Затем ей поставили также диагноз «инфаркт». Сейчас Ирина Михайловна находится в реанимации, но остается в сознании.

13 января ей должно исполниться 99 лет.

Ирина Михайловна печатала на машинке произведения Быкова, когда он был еще мало кому известным автором — и продолжала это делать долгие годы. «Мертвым не больно», «Сотников», «Знак беды» — напечатаны ею.

