Главком ВСУ подвел военные итоги 2025 года 29.12.2025, 23:27

Украинцы сорвали «грандиозные планы» российских оккупантов.

Российским оккупантам в 2025 году не удалось осуществить планы во время своей агрессии против Украины. Об этом в опубликованном 29 декабря интервью «24 каналу» заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Враг планировал на этот год, во-первых, полностью [...] захватить территорию Донецкой, Луганской области, Запорожской, часть Днепропетровской области, планировал провести и высадить десанты на территории Херсонской области и, конечно, продолжал наступать и планировал значительно продвинуться на покровском направлении, которое было основным», – сказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, противник также хотел вернуть под свой контроль ранее деоккупированные территории Харьковской области, в частности, на купянском направлении, а также наступать на лиманском направлении.

«То есть планы строили грандиозные, но мы можем сейчас констатировать, что они не сбылись. Они все были сорваны. И мы несколько раз наблюдали, как российское руководство объявляло о том, что в очередной раз «захватили» Купянск, «захватили» Покровск, «захватили» более чем 300 населенных пунктов, что вообще не соответствует действительности», – заявил Сырский.

По его данным, сейчас ширина «активного» фронта составляет более 1220 км, а количество личного состава врага колеблется в пределах 710–711 тыс. человек.

