Министр обороны Испании: Путин не может навязать условия мира для Украины
- 29.12.2025, 23:54
Мадрид продолжит поддерживать Киев.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес выступает против уступки Украиной территории в обмен на мир. Об этом она заявила в программе La Hora de La 1 на телеканале TVE.
«Абсолютно нет», — сказала она, отвечая на вопрос, должна ли Украина, как говорит президента США Дональд Трамп, уступить территорию России.
«Украинцы заслуживают справедливого и прочного мира, но его должен установить сама Украина. Путин не может навязать его. Испания должна продолжать поддерживать Украину», — добавила министр.