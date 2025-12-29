закрыть
Министр обороны Испании: Путин не может навязать условия мира для Украины

  • 29.12.2025, 23:54
Маргарита Роблес

Мадрид продолжит поддерживать Киев.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выступает против уступки Украиной территории в обмен на мир. Об этом она заявила в программе La Hora de La 1 на телеканале TVE.

«Абсолютно нет», — сказала она, отвечая на вопрос, должна ли Украина, как говорит президента США Дональд Трамп, уступить территорию России.

«Украинцы заслуживают справедливого и прочного мира, но его должен установить сама Украина. Путин не может навязать его. Испания должна продолжать поддерживать Украину», — добавила министр.

