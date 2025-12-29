Министр обороны Испании: Путин не может навязать условия мира для Украины 29.12.2025, 23:54

Маргарита Роблес

Мадрид продолжит поддерживать Киев.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выступает против уступки Украиной территории в обмен на мир. Об этом она заявила в программе La Hora de La 1 на телеканале TVE.

«Абсолютно нет», — сказала она, отвечая на вопрос, должна ли Украина, как говорит президента США Дональд Трамп, уступить территорию России.

«Украинцы заслуживают справедливого и прочного мира, но его должен установить сама Украина. Путин не может навязать его. Испания должна продолжать поддерживать Украину», — добавила министр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com