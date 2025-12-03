Рютте призвал не допустить повторения Минских соглашений
- 3.12.2025, 1:09
Генсек НАТО заверил, что альянс тесно сотрудничает с США для достижения мирного соглашения по Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал в ходе текущих переговоров о мире в Украине «не повторить ошибку, совершенную с Минскими договоренностями». Такое заявление он сделал в разговоре с Deutsche Welle, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Киева со стороны альянса.
По его словам, нельзя вновь допустить ситуацию, «когда Россия решила через пару лет повторить попытку, начав в 2022 году свое неспровоцированное полномасштабное нападение».
Генсек НАТО не стал раскрывать содержание мирных переговоров. «Коалиция желающих собирается для обсуждения того, как обеспечить долгосрочное прекращение огня или полное мирное соглашение по Украине», — поделился он одной деталью. Он добавил, что США до сих пор не уточнили, как именно они будут принимать участие в обеспечении гарантий безопасности. По мнению самого Рютте, одной из таких гарантий для Киева должны стать его собственные мощные вооруженные силы «как первый уровень обороны».