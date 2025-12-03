закрыть
3 декабря 2025, среда, 3:39
«Все за счет заведения!»

  • 3.12.2025, 2:59
Минчанин хотел сбежать из магазина с водкой и вермутом.

Однажды утром минчанин пришел в магазин за выпивкой. У кассы он оказался с двумя бутылками, там ему предложили пакет. Мужчина взял его, а после совершил преступление, уже вынесен приговор, сообщили госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района столицы.

Утром 57-летний минчанин выпил пол-литра водки и захотел еще. Он пошел в магазин на улице Ольшевского и взял со стеллажа две бутылки — вермута и водки. Покупка должна была обойтись в 83,7 рубля.

Кассир спросила, нужен ли ему пакет. Тот согласился и упаковал спиртное, однако не заплатил и пошел к выходу. Сотрудница магазина потребовала рассчитаться, но злоумышленник сказал: «Все за счет заведения!» — и ушел. Женщина нажала тревожную кнопку.

Прибывший наряд милиции задержал минчанина, в отношении него возбудили очередное уголовное дело. Вину он полностью признал. Официально он нигде не работает, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, судимости погашены.

Суд признал его виновным в грабеже и на основании ч. 1 ст. 206 УК назначил полтора года «домашней химии».

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

