закрыть
3 декабря 2025, среда, 3:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп уверен, что он достоин Нобелевской премии

  • 3.12.2025, 3:12
Трамп уверен, что он достоин Нобелевской премии
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

За каждый решенный конфликт.

Президент США Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт. Об этом он заявил на заседании кабмина.

«Говорят, что «если он когда-нибудь закончит войну с Россией и Украиной, то получит Нобелевскую премию». А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана?» — задался вопросом он.

Трамп добавил, что «должен получать премию за каждую разрешенную войну», однако не хочет, чтобы выносились подобные решения. По словам президента, он не хочет быть жадным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип