Трамп уверен, что он достоин Нобелевской премии 3.12.2025, 3:12

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

За каждый решенный конфликт.

Президент США Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт. Об этом он заявил на заседании кабмина.

«Говорят, что «если он когда-нибудь закончит войну с Россией и Украиной, то получит Нобелевскую премию». А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана?» — задался вопросом он.

Трамп добавил, что «должен получать премию за каждую разрешенную войну», однако не хочет, чтобы выносились подобные решения. По словам президента, он не хочет быть жадным.

