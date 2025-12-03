Трамп уверен, что он достоин Нобелевской премии
- 3.12.2025, 3:12
За каждый решенный конфликт.
Президент США Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждый урегулированный им конфликт. Об этом он заявил на заседании кабмина.
«Говорят, что «если он когда-нибудь закончит войну с Россией и Украиной, то получит Нобелевскую премию». А как насчет остальных восьми войн, Индии и Пакистана?» — задался вопросом он.
Трамп добавил, что «должен получать премию за каждую разрешенную войну», однако не хочет, чтобы выносились подобные решения. По словам президента, он не хочет быть жадным.