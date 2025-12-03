ВСУ уничтожили редкий РЭБ «Житель» россиян, спрятанный в лесу
- 3.12.2025, 6:06
Видео.
Украинские военные 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» показали кадры уничтожения вражеской техники в лесу.
Бойцы поразили РЭБ Р-330Ж «Житель» оккупантов, который те замаскировали в лесистой местности.
Силы обороны отметили, что этот комплект техники является большой редкостью на поле боя.
За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь несколько десятков такого оборудования.