ВСУ уничтожили редкий РЭБ «Житель» россиян, спрятанный в лесу 3.12.2025, 6:06

Видео.

Украинские военные 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес» показали кадры уничтожения вражеской техники в лесу.

Бойцы поразили РЭБ Р-330Ж «Житель» оккупантов, который те замаскировали в лесистой местности.

Силы обороны отметили, что этот комплект техники является большой редкостью на поле боя.

За все время полномасштабного вторжения было уничтожено лишь несколько десятков такого оборудования.

