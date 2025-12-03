закрыть
В Кремле раскрыли подробности переговоров Уиткоффа и Путина

  • 3.12.2025, 8:07
В Кремле раскрыли подробности переговоров Уиткоффа и Путина
Фото: Getty Images

Компромиссного варианта нет.

На встрече российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом обсуждалась суть плана Трампа, а не конкретные предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова помощника Путина Юрия Ушакова по итогам встречи.

Ушаков сообщил, что компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

«Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят «огромные перспективы взаимодействия», - отметил он.

По словам Ушакова, на встрече обсуждали несколько вариантов плана «урегулирования в Украине», и за пять часов, пока длилась встреча, этот вопрос «удалось подробно обсудить».

Он сообщил, что Москва получила еще четыре документа помимо первоначального плана Трампа по урегулированию в Украине из 28 пунктов.

На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: «Точно не отдалились».

Он добавил, что «компромиссного варианта» плана по Украине пока нет, а «некоторые американские предложения России не подходят». Также на встрече обсуждался «территориальный вопрос».

По словам Ушакова, Путин заявил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.

В целом, подытожил помощник российского диктатора, разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был полезным и конструктивным.

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев, комментируя результаты переговоров, ограничился одним словом в соцсети Х: продуктивно.

