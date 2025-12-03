Дроны атаковали нефтебазу «Роснефти» в Тамбовской области 3.12.2025, 8:52

Произошел пожар.

В ночь на 3 декабря в российской Тамбовской области России звучали взрывы. Атакована очередная нефтебаза: там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+ на основании геолоцированного видео с места событий. Поражение вынуждены были подтвердить местные власти.

Что известно

В Exilenova+ провели OSINT-анализ снятого жителями Тамбовской области РФ видео с пожаром, вспыхнувшем после атаки – и пришли к выводу, что на кадрах запечатлено продолжение украинской кампании по уничтожению нефтегазовой инфраструктуры, которая помогает агрессору продолжать войну против Украины.

«Дмитриевка , Тамбовская область. Была атакована нефтебаза, местные власти подтверждают», – отмечено в сообщении.

С заявлением о том, что ночные взрывы не миновали без последствий, выступил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Подожгли российскую нефтебазу, по его версии, вездесущие «обломки».

«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима. На место оперативно прибыли пожарные расчёты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», – написал российский чиновник.

В независимом российском издании ASTRA уточнили: под атакой находилась Никифоровская нефтебаза АО «Тамбовнефтепродукт» в населенном пункте Дмитриевка.

В регионе еще на исходе минувших суток объявили режим «дроновой опасности», также останавливали работу местного аэропорта.

В российском же минобороны сделали вид, что в Тамбовской области этой ночью ничего не происходило. В перечне российских регионов, над которыми «сбили 102 украинских БпЛА», Тамбовская область не упоминается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com