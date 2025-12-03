Дроны атаковали нефтебазу «Роснефти» в Тамбовской области
- 3.12.2025, 8:52
Произошел пожар.
В ночь на 3 декабря в российской Тамбовской области России звучали взрывы. Атакована очередная нефтебаза: там вспыхнул пожар.
Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+ на основании геолоцированного видео с места событий. Поражение вынуждены были подтвердить местные власти.
Что известно
В Exilenova+ провели OSINT-анализ снятого жителями Тамбовской области РФ видео с пожаром, вспыхнувшем после атаки – и пришли к выводу, что на кадрах запечатлено продолжение украинской кампании по уничтожению нефтегазовой инфраструктуры, которая помогает агрессору продолжать войну против Украины.
«Дмитриевка , Тамбовская область. Была атакована нефтебаза, местные власти подтверждают», – отмечено в сообщении.
С заявлением о том, что ночные взрывы не миновали без последствий, выступил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Подожгли российскую нефтебазу, по его версии, вездесущие «обломки».
«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима. На место оперативно прибыли пожарные расчёты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», – написал российский чиновник.
В независимом российском издании ASTRA уточнили: под атакой находилась Никифоровская нефтебаза АО «Тамбовнефтепродукт» в населенном пункте Дмитриевка.
В регионе еще на исходе минувших суток объявили режим «дроновой опасности», также останавливали работу местного аэропорта.
В российском же минобороны сделали вид, что в Тамбовской области этой ночью ничего не происходило. В перечне российских регионов, над которыми «сбили 102 украинских БпЛА», Тамбовская область не упоминается.