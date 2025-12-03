Стив Уиткофф покинул посольство США в РФ 2 3.12.2025, 9:18

2,280

Стив Уиткофф

Фото: Anadolu

Спецпредставитель Трампа не ответил на вопросы журналистов.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф покинул здание посольства США в России, вероятно после телефонного разговора с президентом Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские СМИ пишут, что на вопросы журналистов он не ответил. После этого его кортеж направился в сторону аэропорта.

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве

В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры «продуктивными», сообщают росСМИ.

Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.

«Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят», - заявил он.

Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

Уиткофф может встретиться с Зеленским

Ранее журналист издания Axios Барак Равид сообщил,что американская делегация после переговоров с Путиным может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам журналиста, переговоры могут пройти в одной из европейских стран.

