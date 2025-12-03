ЕС согласовал полный отказ от российского газа 3.12.2025, 9:19

До осени 2027 года.

Совет ЕС и Европарламент согласовали регламент, который предусматривает поэтапный запрет импорта российского газа — LNG до конца 2026 года, а трубопроводного газа до осени 2027-го.

Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба Совета Европейского союза.

ЕС и представители Европейского парламента достигли предварительной договоренности по регламенту, который предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа.

Этот документ является ключевым элементом плана REPowerEU, направленного на преодоление зависимости от российских энергоресурсов после того, как Россия начала использовать поставки газа как политическое давление на энергетический рынок Европы.

Регламент устанавливает юридически обязательный и постепенный запрет на импорт как сжиженного природного газа (LNG), так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на LNG должен вступить в силу в конце 2026 года, а на трубопроводный газ — осенью 2027-го.

Для уже заключенных контрактов устанавливается переходный период, причем менять такие соглашения можно будет только по техническим причинам — без возможности увеличить объемы поставок.

К тому же, импорт российского газа и поставки в рамках переходного периода смогут осуществляться только после получения соответствующего согласования. Для отдельных стран-поставщиков, имеющих значительные объемы экспорта в ЕС, введены исключения.

Кроме этого, регламент предусматривает штрафные санкции за несоблюдение требований и позволяет временно приостанавливать запрет на импорт в случае серьезной угрозы энергетической безопасности отдельных членов ЕС. Это возможно только при чрезвычайной необходимости, на короткий период и только для краткосрочных контрактов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com