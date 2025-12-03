Названы пять лучших кроссоверов с «бессмертным» автоматом
- 3.12.2025, 9:27
Эти авто не боятся времени и перегревов.
Популярность кроссоверов растет благодаря практичности и экономичности. Но при выборе авто важно обращать внимание на коробку передач - она способна существенно повлиять на стоимость эксплуатации.
«Главред» решил рассказать, какие кроссоверы на вторичном рынке самые надежные с точки зрения коробки передач.
Механик, который более 15 лет занимается ремонтом трансмиссий, поделился рекомендациями для издания «Твоя Машина»:
«Есть модели, коробки которых переживут и двух владельцев. Главное - не перегревать и менять масло раз в 60 тысяч км», - отмечает эксперт.
Subaru Forester - легендарная 4EAT
Старая, но очень надежная 4-ступенчатая коробка 4EAT встречается на Forester с моторами до 3,0 л. Эксперт отмечает, что при нормальной эксплуатации и регулярной замене масла каждые 60 тысяч км автомат проходит до 500 тысяч км. Соленоиды легко заменяются, а специальных инструментов для обслуживания не требуется.
Mitsubishi Pajero IV - с коробкой A5AWF
Пятиступенчатая коробка A5AWF создана на базе технологий Toyota и работает стабильно даже в сложных условиях - буксование на снегу или песке не страшно. Единственный момент: после 200 тысяч км желательно проверить гидротрансформатор. При правильном уходе ресурс достигает полмиллиона километров.
Mazda CX-5 (1 поколение) - надежный FW6A-EL
Этот «автомат» разработан японцами с учетом опыта Aisin. При аккуратной эксплуатации и своевременной замене масла коробка служит до 500 тысяч км. Перегрев в горах или на бездорожье способен сократить ресурс вдвое.
Volkswagen Tiguan (1 поколение) - немец с японским сердцем
В первых Tiguan установлен 6-ступенчатый автомат 09M от Aisin, который выдерживает 300-400 тысяч км. Механики советуют дополнительный внешний радиатор для снижения температуры масла - это простой и недорогой способ продлить ресурс коробки.
Renault Duster 2.0 4×4 - проверенная DP8
Простая 4-ступенчатая АКПП DP8 встречается также на Captur и Terrano. Она надежна до 300 тысяч км при условии спокойной езды. Частые перегревы и рывки сокращают ее ресурс вдвое.