В Беларуси вводят новые правила регистрации автомобилей 3.12.2025

Что изменится?

В Беларуси в новой редакции изложены правила госрегистрации и учета транспортных средств. Начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шмаенков рассказал БелТА, что изменилось и как это отразится на процедуре регистрации транспорта.

Документ разрешил гражданам и юрлицам проводить осмотр транспортных средств в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции.

— Кроме того, если автомобиль прошел осмотр, то он действителен в течение 30 дней для осуществления всех регистрационных действий, — отметил Александр Шмаенков.

Из заявления на госрегистрацию исключили необходимость указания места работы и должности. Кроме того, убрали норму, обязывающую представителей юрлиц обращаться в военные комиссариаты для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности.

— Это существенно облегчит жизнь представителям юридических лиц. Предыдущий порядок действий значительно увеличивал сроки, — добавил Александр Шмаенков.

Также сейчас не будут вводиться ограничения и направляться запросы «в том случае, когда транспортное средство было зарегистрировано на территории стран ЕАЭС».

— То есть человек в общем порядке ставит на учет транспортное средство и снимает без наложения нами ограничений. Раньше, когда человек приобретал на территории ЕАЭС транспортное средство, то мы налагали на него ограничения и направляли запрос в ту страну, где авто стояло на учете. Необходимо это было для установления факта, что ТС действительно было там на учете, и что снялось с учета, — пояснил Александр Шмаенков.

Также документ определил порядок госрегистрации автомобилей-самоделок. Такие транспортные средства будут ставить на учет при соблюдении ряда условий.

— Если гражданин изготовил транспортное средство, то ему необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию. Там проверят его соответствие требованиям технического регламента и выдадут свидетельство о безопасности конструкции ТС. Впоследствии необходимо будет оформить электронный паспорт на ТС. А затем мы его зарегистрируем в ГАИ, поставим на учет, выдадим соответствующий регистрационный знак и свидетельство о регистрации. Это все позволит участвовать на общих основаниях в дорожном движении, — сообщил Александр Шмаенков.

Также в документе появились определение идентификационного номера транспортного средства и описание порядка фотографирования их внешнего вида. Ожидается, что это облегчит работу сотрудников ГАИ. В частности, им «не нужно будет осуществлять контроль за отметками военкоматов, отправлять различные запросы или налагать ограничения».

— Таким образом при осмотре мы значительно сократим очередь, — добавил Александр Шмаенков. — Осмотр осуществляется в электронном виде с помощью планшетов. Отметка тоже будет в электронном виде. Заявления для осмотра предоставлять нет необходимости. Эта отметка будет видна у нас в любой точке страны.

На сегодня постановление Совета министров еще не опубликовано.

