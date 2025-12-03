Россия отказались от строительства новой железной дороги из Сибири в Китай 1 3.12.2025, 10:00

2,982

Из-за отсутствия денег.

Российское правительство посчитало «нецелесообразным» строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб), которая должна была пройти от Нижневартовска до Урумчи в Китае, рассказал «Коммерсанту» осведомленный источник. По его словам, отказаться от проекта решили из-за его высокой стоимости. Затраты на прокладку Севсиба оцениваются в 50 трлн руб. по причине сложных геологических условий, а инвестиционная программа РЖД до этого была существенно сокращена и в 2026-м не превысит 1 трлн руб.

Президент РФ Владимир Путин еще в 2023 году поручил правительству совместно с властями Кузбасса, РАН и РЖД представить доклад о Севсибе. Оценка целесообразности проекта была включена в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Создание Севсиба предполагало строительство участка Нижневартовск—Белый Яр—Усть-Илимск протяженностью около 2 тыс. км. Он был включен в утвержденную в 2008 году Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2023 года, а также утвержденную в 2009 году Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Еще один участок Севсиба — Таштагол—Урумчи — предполагает создание нового входа в Китай через 55-километровый западный отрезок российско-китайской границы на Алтае, между Казахстаном и Монголией. Из-за сложного рельефа рассматривалось строительство под Алтаем двух тоннелей — российского и китайского.

За счет Севсиба предполагалось распределить нагрузку на Восточный полигон и соединить Транссиб с Северным морским путем (СМП), создав дополнительный транспортный коридор для экспорта угля из Кемеровской области и других регионов Сибири. На данный момент Восточный полигон остается наиболее востребованной транспортной артерией, по которой российское сырье уходит в Китай и другие азиатские страны. Однако его расширение затормозилось из-за сокращения инвестпрограммы РЖД.

Севсиб — не единственный железнодорожный проект, реализация которого оказалась под вопросом из-за нехватки средств. Так, в 2023 году Минтранс сообщил о необходимости переноса срока строительства Северного широтного хода на 2027–2031 годы. Стоимость проекта оценивалась в 730 млрд руб. Дорога протяженностью в 700 км должна была соединить Северную и Свердловскую железные дороги с Салехардом и Надымом.

России в любом случае нужен Севсиб, поскольку без этой дороги невозможно будет привлечь на Севморпуть значительную грузовую базу из Кузбасса, Хакасии и Урала, говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. При этом, по его словам, из-за сложной экономической ситуации начать работы над проектом в ближайшие несколько лет не получится. В то же время он назвал оценку затрат в 50 трлн руб. «адекватной» в силу мерзлотных условий и допустил, что стоимость дороги увеличится по итогам проектно-изыскательных работ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com