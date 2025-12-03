Генералы накликали беду на Лукашенко 1 3.12.2025, 10:07

Момент был выбран вероломно.

«Вот не зря получается генералы пугали монстром НАТО. Точил он таки зубы гусеницами на границах. Они пугали-пугали, пугали-пугали, пугали-пугали, а оно вот и началось. Ударили дроном прямо по стабильности», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— И не лишь бы каким дроном. А «самолетного типа, который может нести боевую часть». Он, правда, боевой части не нес, но нес то, что гораздо хуже любой боевой части – наклейки в запрещенных цветах. А согласись, что наклейки запрещенных цветов для стабильности гораздо опаснее любой боевой части.

И обрати внимание, какой вероломный выбрали момент. Когда истекающий гарант с двумя сыновьями был в Омане, третий сын у него в Индонезии, а секретарь безопасности Вольфович во Вьетнаме. То есть за стабильностью даже некому было присмотреть.

Но ничего. Стабильность справилась. Она смогла это пережить. Было трудно, но она смогла. Мобилизовала лучшие силы, которые у нее остались и выжила. Генерала Тертеля мобилизовала, и министерство как бы иностранных дел, и красауцау, и телевизор в полном составе. И истекающий гарант стабильность тоже не бросил наедине с монстром. Из самого Омана держал ее за руку на пульсе.

Я, конечно, немножко удивляюсь, почему стабильность не мобилизовала генерала Хренина. Но, видимо, генерал Хренин был слишком занят – защищал тылы стабильности от невидимой угрозы НАТО. А дрон может и маленький, но все-таки видимый. А от видимой угрозы генерал Хренин защищать стабильность не нанимался. От видимой угрозы могут случиться неприятные последствия для генеральского организма.

Но ничего, справились и без генерала Хренина. Отразили атаку дроном. Ну, то есть, дрона они, конечно, не отразили, он сам упал. Потому что отражение атаки дронов – это не наши методы защиты стабильности.

Но зато ответили залпом вербальных интервенций из самых крупнокалиберных орудий. Литовскому послу вот выразили свое решительное неудовольствие. Ну ты в курсе, когда монстр НАТО собирается напасть надо выразить решительное неудовольствие какому-нибудь послу. Монстр тогда напугается и ни на кого нападать не будет.

Лучше всего, конечно, спрятаться от монстра под одеяло. Но это крайняя мера, которую нужно применять, только когда уровень угрозы достигнет критического.

В общем, видишь как она всполошилась-то, стабильность. А ведь это был один маленький дрон и три наклейки. А что они будут делать зимой, если наклейки вдруг полетят косяками? Потому что они же сами сейчас подсказали литовскому послу чем можно ответить на сигаретную контрабанду.

А если вдруг и правда ответят? Вот сколько наклеек в запрещенных цветах может выдержать стабильность в ее теперешнем состоянии? Не отвечай. Стабильность сама не в курсе. Но, судя по реакции, она видимо подозревает, что не очень много. Потому что это же такой известный парадокс: чем стабильность стабильнее, тем легче ее сломать каким-нибудь неосторожным движением.

