Politico: Переговоры спецпредставителей США с Путиным закончились ничем

Politico: Переговоры спецпредставителей США с Путиным закончились ничем2
- 3.12.2025, 10:14
Встреча продолжалась 5 часов, но так и не было выработано соглашение об окончании войны РФ против Украины.
На переговорах об окончании войны против Украины российский диктатор Владимир Путин использовал сочетание обаяния, продуманных уловок и прямых угроз, чтобы показать переговорщикам из США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру точную позицию РФ по этому вопросу.
Как пишет издание Politico, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Уиткофф, а также зять главы Белого дома Кушнер вчера гуляли по Москве и обедали в элитном ресторане, пока Путин заставлял их ждать встречи в Кремле для обсуждения мирного соглашения по Украине.
«Пока американцы убивали время, Путин выступил перед прессой на инвестиционном форуме, где обвинил Европу в срыве мирного процесса и намекнул на будущую эскалацию», - обметило издание.
Журналисты отметили, что в итоге встреча российского диктатора с американскими переговорщиками началась на 3 часа позже, чем было запланировано. Обсуждение мирного соглашения по Украине продолжалось 5 часов и завершилось далеко за полночь по местному времени.
Помощник Путина Юрий Ушаков, также присутствовавший на встрече, назвал беседу «полезной, конструктивной и весьма содержательной», но добавил, что предстоит еще «много работы».
«Мы точно не далеко от мира», - прокомментировал он.
Издание подчеркнуло, что по словам Ушакова, Путин обозначил «деструктивные действия европейской стороны», что свидетельствует о его попытке переложить вину за любую неудачу в достижении мирного соглашения на Евросоюз, который даже не был на встрече.
Издание напомнило, что «мирный план» Трампа предусматривает отказ Украины от Донбасса и от вступления в НАТО. Однако, менее ясно, чего же Трамп требует от России и на какие уступки готова пойти Москва.
Примечательно, что даже накануне московских переговоров Путин не проявил никаких признаков отступления от своего требования фактической капитуляции Украины.
«На самом деле, ни предыдущие переговоры в Стамбуле, ни августовский саммит Трампа и Путина на Аляске, ни пять предыдущих визитов Уиткоффа в Москву не привели к смягчению позиции Кремля», - акцентировало издание.
Журналисты указали, что пока нет никаких признаков того, что следующие переговоры приведут к каким-либо изменениям в позиции Москвы.