3 декабря 2025, среда, 11:14
СМИ: Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена

  • 3.12.2025, 10:39
СМИ: Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена
Владимир Зеленский и Стив Уиткофф
Фото: Getty Images

Самолет возвращается в США без промежуточных посадок в Европе.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в составе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которая должна была пройти в Брюсселе, отменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Алекса Рафоглу.

«По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой», - написал Рафоглу.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что американские представители пообещали после переговоров в Москве сразу вернуться в Вашингтон.

Самолет, на котором Уиткофф и Кушнер прилетали в Россию, возвращается в США без промежуточных посадок в Европе.

Что предшествовало

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Встреча длилась более 4 часов, в ходе которой участники обсуждали мирный план США по Украине.

Как сообщил советник Путина Юрий Ушаков, темой разговора была суть плана президента США Дональда Трампа, а не конкретные предложения.

По его словам, компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

