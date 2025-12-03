СМИ: Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена 2 3.12.2025, 10:39

2,186

Владимир Зеленский и Стив Уиткофф

Фото: Getty Images

Самолет возвращается в США без промежуточных посадок в Европе.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в составе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которая должна была пройти в Брюсселе, отменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Алекса Рафоглу.

«По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой», - написал Рафоглу.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что американские представители пообещали после переговоров в Москве сразу вернуться в Вашингтон.

Самолет, на котором Уиткофф и Кушнер прилетали в Россию, возвращается в США без промежуточных посадок в Европе.

Что предшествовало

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Встреча длилась более 4 часов, в ходе которой участники обсуждали мирный план США по Украине.

Как сообщил советник Путина Юрий Ушаков, темой разговора была суть плана президента США Дональда Трампа, а не конкретные предложения.

По его словам, компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com