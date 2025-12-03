СМИ: Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена

СМИ: Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена2
- 3.12.2025, 10:39
Самолет возвращается в США без промежуточных посадок в Европе.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в составе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которая должна была пройти в Брюсселе, отменена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Алекса Рафоглу.
«По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой», - написал Рафоглу.
Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что американские представители пообещали после переговоров в Москве сразу вернуться в Вашингтон.
Самолет, на котором Уиткофф и Кушнер прилетали в Россию, возвращается в США без промежуточных посадок в Европе.
Что предшествовало
Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Встреча длилась более 4 часов, в ходе которой участники обсуждали мирный план США по Украине.
Как сообщил советник Путина Юрий Ушаков, темой разговора была суть плана президента США Дональда Трампа, а не конкретные предложения.
По его словам, компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.