«Через пять минут жена несет ту же купюру тому же кассиру — и пятна уже нет» 1 3.12.2025, 10:42

1,696

Белорус рассказал, как в банке не приняли для обмена доллары.

Пользователь TikTok рассказал и показал, как не смог обменять долларовую банкноту в одном из банков. Причина — пятно, которое превышает допустимые лимиты. Тем временем банки продолжают обсуждать единые правила по обмену валюты.

Видео тиктокера начинается с вопроса кассиру в кассе банка, почему она не берет для обмена валюту.

— Потому что у вас пятно больше сантиметра — пункт 1,6, согласно наших признаков. У вас одно визуальное пятно больше 1 см, — ответила кассир. — Согласно этим признакам эту купюру мы взять не можем.

На уточняющий вопрос, где можно поменять банкноту, представитель финучреждения ответила:

— Спрашивайте в каких-то других банках либо за границей. В нашем банке также вы можете сдать эту купюру на инкассо.

— Это что значит? — уточнил тиктокер.

— Комиссия взимается 8%. Эта услуга только в головном отделении (населенного пункта. — Прим. ред.).

— Ну был же указ Лукашенко… — добавил мужчина.

Напомним, 9 сентября Лукашенко на встрече с руководителями банков обращал внимание на то, что у белорусов возникают трудности с обменом валют — «то старые доллары не принимают, то навязывают услуги». «Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет дисциплинарную ответственность руководителя банка», — отмечал Лукашенко.

Банки с 1 октября изменили требования к проверке иностранных денег под ультрафиолетом. Теперь банкноты с пятнами будут признавать платежеспособными и принимать для обмена. Однако ветхие купюры по-прежнему нужно сдавать на инкассо, отмечали ранее в Нацбанке. После этого банки стали активно снижать комиссию при обмене поврежденных банкнот — в основном до 5% от суммы (но есть минимум — на уровне 5−10 рублей).

Это видео в TikTok вызвало обсуждение. Вот некоторые комментарии, которые оставили под ним:

«У меня мама купила 100 долларов в банке, а потом этот же банк не хотел их обратно принимать — спасла только выписка».

«Захожу в банк продать 100 евро — говорят, что пятно. Через 5 минут жена несет ту же купюру тому же кассиру — и пятна уже нет».

«В Польше в обменниках смеются и спрашивают: а что, старые доллары у вас — не деньги?»

«В «Беларусбанк» лучше не носить. Любой коммерческий — и все нормально».

«Попросите жалобную книгу — и сразу все меняется».

«А как может быть внутреннее правило выше закона?»

«Нацбанк говорил, что принимают все купюры, если они светятся в ультрафиолет. А пятна — это вопрос платежеспособности».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com