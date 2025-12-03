WP: Переговоры по «мирному плану» приобрели иной тон 3.12.2025, 10:55

Почему встреча в Кремле не принесла результата?

Вчера американская делегация встретилась с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле для важных переговоров по обновленному мирному плану по Украине, к которому Белый дом относится «весьма оптимистично».

Как пишет The Washington Post (WP), в состав американской делегации впервые вошел зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Переговоры продолжались почти пять часов. Однако, как заявил по их итогам Юрий Ушаков, главный помощник Путина по внешней политике, «никаких компромиссов не достигнуто, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется».

«Мы обсуждали не конкретные формулировки или решения, а суть. Обе стороны видят большие перспективы сотрудничества»,- сказал он и добавил, что переговоры были «конструктивными, очень полезными и содержательными».

Визит в Москву является частью возобновления усилий США с новым мирным предложением. «Администрация настроена очень оптимистично», - заявила в преддверии встречи пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

А украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что ожидает отчета от Уиткоффа и Кушнера после их переговоров с Путиным.

Сам Путин в это время еще раз заявил, что его войска захватили ключевой украинский город Покровск. Попутно он обвинил европейских лидеров в «препятствовании» предложениям Трампа и в том, что они «на стороне войны».

Встреча с украинской делегацией

В выходные Уиткофф, Кушнер и госсекретарь Марко Рубио провели переговоры во Флориде с высокопоставленным представителем украинских силовиков. После этого обе стороны заявили, что предстоит еще проделать значительную работу.

«Это деликатный вопрос. Это сложно», - заявил Рубио после многочасовых переговоров с украинскими официальными лицами.

Издание отметило, что в понедельник Зеленский посетил Париж, чтобы заручиться поддержкой европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «сегодня нет окончательного мирного плана, о котором можно было бы говорить», и повторил, что любые территориальные решения должен принимать Киев.

Директор по Европе консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман считает, что переговоры с Макроном и другими европейскими лидерами «направлены на демонстрацию европейской поддержки позиции Киева».

Он добавил, что «быстрое прекращение огня остается маловероятным, несмотря на продолжающиеся переговоры под руководством США», поскольку ожидается, что РФ и Украина «продолжат маневрировать в поисках выгодных условий прекращения огня, которые будут неприемлемы для другой стороны».

Почему переговоры зашли в тупик

«До сих пор сделка, на которую могла бы согласиться Москва, была неприемлема для Киева, и наоборот, что поставило в тупик переговоры относительно того, как положить конец войне», - констатировало издание.

Журналисты рассуждают, что попытки США выступить посредником в урегулировании между РФ и Украиной в течение года напоминали дипломатический «день сурка» - цикл, в котором каждый всплеск активности заканчивался отказом Кремля уступить его максималистским требованиям.

«Сейчас администрация Трампа, у которой, мягко говоря, непростые отношения с Зеленским, стремится воспользоваться растущими проблемами Киева, чтобы возобновить переговоры на условиях, более выгодных для Москвы», - заявила отметила эксперт Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая.

«Текущие переговоры приобрели иной тон. Учитывая нежелание Запада вступать в войну на стороне Украины, разговор теперь сосредоточен на вопросе о том, какую цену Киев будет вынужден заплатить за прекращение боевых действий», - считает аналитик.

Один из американских чиновников на условиях анонимности заявил WP, что обеспокоен тем, что Кремль отправит Уиткоффа обратно «с контрпредложением, с которым тот облажается и представит как выгодную сделку».

«А россияне сделают это, чтобы этот мучительный процесс не прекращался», - считает он.

Источник издания добавил, что еще более вероятно, что Путин попытается вернуться к первоначальным 28 пунктам, которые изменили украинцы.

«И тогда все просто развалится», - констатировал чиновник.

